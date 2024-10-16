Kütahya'da Düşen 91 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
Kütahya'da yalnız yaşayan 91 yaşındaki Münibe Ö, evinde dengesini kaybederek düştü. Belediyenin yemek getiren görevlileri tarafından fark edilen kadın, kilitli kapısından dolayı uzun süre yardım isteyemedi. İtfaiye ekipleri camı kırarak içeri girdi ve kadını kurtardı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da, yalnız yaşadığı evde düşünce hareketsiz kalıp yardım isteyemeyen kadın, yemek getiren belediye görevlilerince fark edilerek kurtarıldı.
30 Ağustos Mahallesi Dernek Sokağı'ndaki evinde dengesini kaybeden 91 yaşındaki Münibe Ö, düşünce hareketsiz kaldı.
Yaşlı kadına yemek getiren Kütahya Belediyesi görevlilerinin seslendiği Münibe Ö, düştüğü için kapıyı açamadığını söyledi.
Belediye çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sözkonusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açamayınca bir bölümü çatlamış olan camı kırarak içeri girip yaşlı kadını çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.