Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Düşen 91 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Kütahya'da Düşen 91 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yalnız yaşayan 91 yaşındaki Münibe Ö, evinde dengesini kaybederek düştü. Belediyenin yemek getiren görevlileri tarafından fark edilen kadın, kilitli kapısından dolayı uzun süre yardım isteyemedi. İtfaiye ekipleri camı kırarak içeri girdi ve kadını kurtardı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da, yalnız yaşadığı evde düşünce hareketsiz kalıp yardım isteyemeyen kadın, yemek getiren belediye görevlilerince fark edilerek kurtarıldı.

30 Ağustos Mahallesi Dernek Sokağı'ndaki evinde dengesini kaybeden 91 yaşındaki Münibe Ö, düşünce hareketsiz kaldı.

Yaşlı kadına yemek getiren Kütahya Belediyesi görevlilerinin seslendiği Münibe Ö, düştüğü için kapıyı açamadığını söyledi.

Belediye çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sözkonusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açamayınca bir bölümü çatlamış olan camı kırarak içeri girip yaşlı kadını çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Yerel Haberler İtfaiye 3-sayfa Sağlık Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Görüşme sonrası ilk açıklama geldi

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

Tereddütü sayesinde hayatta kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 17 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Kova, Balık burcu yorumu! 17 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Malatya deprem olacak mı? Malatya'da tekrar büyük deprem olacak mı? 29 Ekim etkinlikleri: İstanbul'da 29 Ekim etkinlikleri olacak mı? 29 Ekim etkinlik takvimi! Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beylikdüzü çocuk parkında ne oldu? Kvadrobing ne demek? Kvadrobing akımı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.