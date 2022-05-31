Kütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandı

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, 92 düzensiz göçmen yakalandı.

M.K'nın kullandığı kamyon, Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında şüphe üzerine ekiplerce durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, düzensiz göçmen olduğu belirlenen 92 yabancı uyruklu kişi bulundu.

Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Eskişehir Kütahya Polis Güncel Haberler

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