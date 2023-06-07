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Kütahya'da durdurulan araçtaki uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Kütahya'da durdurulan araçtaki uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kütahya'da üzerinde reçine esrar ele geçirilen Afganistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da üzerinde reçine esrar ele geçirilen Afganistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Kütahya-Eskişehir kara yolunda seyreden bir aracı polis noktasında durdurdu.

Araçta, uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen W.T'nin üzerinde yapılan aramada 376 gram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Afganistan Kütahya Güncel Haberler

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