Kütahya'da durdurulan araçta 16,95 gram esrar ele geçirildi

Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 16,95 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 3 parça halinde 16,95 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA