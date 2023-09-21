Kütahya'da durdurulan araçta 16,95 gram esrar ele geçirildi
Kütahya'da yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilen araçta 16,95 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 16,95 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 3 parça halinde 16,95 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel