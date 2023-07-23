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Kütahya'da Dur İhtarına Uymayan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Güncel Haberler

Kütahya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtan 50 gram bonzai çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

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