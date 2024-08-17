Kütahya'da düğünden dönen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kütahya'da düğünden dönen kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 ADG 562 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki İmiş Tıraş'a çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tıraş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tıraş'ın, eşi ile bir salondaki düğünden döndüğü öğrenildi.

Yakında bulunduğu için kaza yerine gelen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hayatını kaybeden kadının eşi Arif Tıraş'ı teselli etti.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.