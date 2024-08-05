Kütahya'da düğünden dönen çift korkunç kazada hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde, kendi düğünlerinden dönen bir çift, iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti.
Göncek köyü imamı Mustafa Özer (23) idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Mustafa ile eşi Havva Nur Özer'in (22) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer araç sürücüsü Aldemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.