Kütahya'da Düğün Yemeğinden Zehirlenen 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
KÜTAHYA'da düğün yemeğinden yiyen 11'i çocuk 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Soruşturma kapsamında düğün salonu görevlisi 3 kişi polis merkezine götürüldü.

Kütahya'da akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde, pilav ve tavuk yiyen davetlilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı. 11'i çocuk 15 kişi, Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan davetlilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınırken, polis ekipleri aynı işletmeden 3 kişiyi ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

