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Kütahya'da Düğün Çıkışında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'da bir düğün salonundan çıkarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada eşi yara almadan kurtuldu.

KÜTAHYA'da bir düğün salonundan çıkarak, el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İmiş Traş (60), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerindeki bir düğün salonundan çıkan Arif Traş ve İmiş Traş çifti karşıya geçmek istedi. Eşi ile el ele tutuşarak karşıya geçmek için yola yönelen İmiş Traş'a, Mehmet Altay yönetimindeki 43 ADG 562 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İmiş Traş yola savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede İmiş Traş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Arif Traş ise kazayı yara almadan atlattı. İmiş Traş'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken Arif Traş, eşinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Traş'ı polis ve tesadüfen olay yerinden geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci teselli etmeye çalışarak başsağlığında bulundu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet Altay gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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