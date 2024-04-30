Kütahya'da Dolu ve Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları
Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak yağışlar, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, yollarda hasarlar meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalara başladı.
Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu.
Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.
Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.