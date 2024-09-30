Kütahya'da Dolu ve Sağanak Semt Pazarını Su Bastı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sokakları suyla doldururken semt pazarında su baskınına neden oldu. Pazarcı esnafı zarar gördü ve park halindeki bir otomobilin camı kırıldı.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanakta, semt pazarını su bastı.
Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar yağmur sularıyla dolarken, semt pazarında su baskını yaşandı. Birçok pazarcı esnafının tezgahı zarar gördü. Dolu nedeniyle park halindeki bir otomobilin arka camı kırıldı. Belediye ekipleri ise sağanağın ardından, yollarda temizlik çalışmalarına başladı.