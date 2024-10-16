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Kütahya'da Dolandırıcılıkla Tutuklanan Şüpheli Yalova'da Yakalandı

Kütahya'da Dolandırıcılıkla Tutuklanan Şüpheli Yalova'da Yakalandı
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Kütahya'da kendisini emniyet çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, dolandırdığı kişinin altınlarını teslim almasının ardından tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı ve şüphelinin mal varlığı mağdura iade edildi.

Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi, emniyet çalışanı olduğunu söyleyerek dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla İ.Ü'ye ulaşan ve Emniyet Müdürlüğünde çalıştığını ifade eden bir kişi, çantasının daha önce kaybolduğunu, kuyumcudan altın takı alındığını ve bununla ilgili 5 kişiyi yakaladıklarını söyledi.

Dosyada İ.Ü'nün de isminin geçtiğini, bu nedenle evindeki altınlarla bulunan altınların karşılaştırılarak iade edileceğini söylemesi üzerine İ.Ü, aynı gün akşam üstü evine gelen şüpheliye altınlarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ü, polise şikayetçi oldu.

Kamera kaydı incelemelerinde şüpheliyi tespit eden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlının bir taksiyle Kütahya'dan ayrıldığını belirledi.

Yalova'da yakalanarak Kütahya'ya getirilen olayın şüphelileri A.D. ile İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.D. tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin sırt çantasından çıkan 4 bilezik, 1 altın kelepçe bilezik, 1 cumhuriyet altını, 1 gremse altın, 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 1 altın tuğra kolye, 2 altın alyans yüzük, 290 avro ile 10 dolar olayın mağduru İ.Ü'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Dolandırıcılık Yalova

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