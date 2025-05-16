Kütahya'da Dolandırıcılara Pusu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Dolandırıcılara Pusu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, İsmail A.'dan 2 milyon lira değerindeki altınlarını almak isterken yakalandı. İsmail A., şüphelenerek durumu komşusuna bildirdi ve polis ekipleri duruma müdahale etti.

KÜTAHYA'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları İsmail A.'dan 2 milyon lira değerindeki altınlarını almak için eve gelen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, İsmail A.'yı arayarak kimliğinin başkaları tarafından kullanıldığı ve adına Diyarbakır'daki bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde alışveriş yapıldığını söyledi. Şüpheliler, İsmail A.'nın evindeki yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan ziynet eşyalarını isteyerek kuyumcudan aldıkları seri numaralar ile karşılaştıracakları söyledi. Durumdan şüphelenen İsmail A., 'lavaboya gitmem lazım' diyerek komşusuna durumu anlattı. İhbar üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin İstanbul'dan geldiğini tespit eden polis ekipleri, İsmail A.'nın evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerden M.S., altınları almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Yapılan çalışma sonucu korsan taksicilik yaptığı da belirlenen diğer şüpheli M.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, M.S. ve M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.S. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. M.Ş.'ye ayrıca korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı ve aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Dolandırılmaktan sonra anda kurtulan İsmail A., kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin telefonu kapatmasına izin vermeden sürekli konuşturduklarını belirterek, "Beni hiçbir yere bırakmadılar, telefonu kapattırmadılar. Önceden bildiğim, duyduğum için polise haber vermek istedim. 'Lavaboya gitmem lazım' deyip, komşunun yanına gittim. 'Onlar dolandırıcıdır, kapat telefonu' dedi. Ben de hemen polise haber vermesini istedim. Altınlar hazır deyince, 'biz yukarı çıkamayız, komşuların bizi görürse iyi olmaz. Balkondan aşağı atarsın, biz oradan altınları alırız' dediler. O sırada eve gelenleri polis yakaladı. Kimse dolandırıcılara inanmasın, kanmasın" dedi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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