Kütahya'da Doğada Kaybolan Genç Mahsur Kaldığı Yerden Kurtarıldı
Kütahya'da yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Şaban T, dağlık alanda yolunu kaybetti ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kütahya'da doğaya yürüyüşüne çıkan ve dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Evliya Çelebi Mahallesi'nin üst kısmındaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Şaban T, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Bir süre dağlık alanda mahsur kalan Şaban T, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan genç, merkeze indirildi.
Şaban T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.