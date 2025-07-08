Kütahya'da Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı
Kütahya-Eskişehir kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kütahya'da, virajı alamayıp devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.
Sinan G. (52) idaresindeki 16 BMM 306 plakalı tır, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 23. kilometresindeki Ilıca Kavşağı yakınında bulunan virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tır nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel