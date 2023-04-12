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Kütahya'da devrilen otomobildeki 2 genç yaralandı

Kütahya'da devrilen otomobildeki 2 genç yaralandı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Onur D'nin (20) kullandığı 16 AOD 935 plakalı otomobili, Çavdarhisar-Gediz kara yolunun 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Onur D. ile aynı araçtaki Yunus Emre P. (19), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çavdarhisar Kütahya Güncel Haberler

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