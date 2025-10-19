Kütahya'da Devrilen Otomobil Yüzünden İki Araç Birbirine Çarptı

Kütahya'da devrilen otomobilden karşı şeride fırlayan teker, başka bir kazaya neden oldu.

Süleyman G. yönetimindeki 07 CCS 492 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresindeki Pusan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza anında otomobilin fırlayarak karşı şeride geçen tekerine Halil A. idaresindeki 20 VB 320 plakalı otomobil çarptı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.