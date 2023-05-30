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Kütahya'da dereler taştı

Kütahya'da dereler taştı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde aşırı yağışlar sele dönüştü. Derelerin de taştığı belde de, alt yapının zarar gördüğü belirtildi. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, kanalizasyon hatlarının da zarar gördüğü ifade edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı beldede Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve diğer yetkililerin incelemelerde bulunduğu belirdi. Aşırı yağıların ekili alanlara da zarar verdiği öğrenildi.

Kütahya'da dereler taştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde aşırı yağışlar sele dönüştü.

Alınan bilgiye göre, derelerin de taştığı belde de, alt yapının zarar gördüğü belirtildi.

Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, kanalizasyon hatlarının da zarar gördüğü ifade edildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı beldede Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve diğer yetkililerin incelemelerde bulunduğu belirdi.

Aşırı yağıların ekili alanlara da zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Balıköy Kütahya Güncel Haberler

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