KÜTAHYA'DA DEPREMZEDELER YARARINA KERMES

KÜTAHYA'da, depremzedeler yararına kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelir, AFAD'a bağışlanacak

Kütahya Valiliği öncülüğünde bir araya gelen kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle depremzedeler yararına kermes düzenlendi. Kermeste yöresel ürünler, yiyecek içecek, hediyelik eşya, el emeği ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelir depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışlanacak. Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya'da 6 bin 500 depremzedenin misafir edlidiği belirterek, Sayın Valimiz 3 bin personelimizle bölgede. Arama kurtarma çalışmalarının ardından şimdi enkaz kaldırma çalışmalarına eşlik ediyorlar. Binlerce insanımızı enkazın altından kurtardılar. Kütahya halkı yardımsever. Zor zamanlarda insanlarımız bir araya geliyor, dayanışma içerisinde yardımlarını yapıyor. Bunun devamı olarak da, Kütahya ilinin kadınları bir araya gelerek belki de Türkiye'nin en büyük kermesini yapıyor. Buradan elde edilen gelir maddi yardım olarak gönderilecek. Kalan kısmı da ilimizde bulunan depremzedelerimize dağıtılacak. Türkiye'nin her yerine olduğu gibi ilimize de 6 bin 500 depremzede vatandaşımız var diye konuştu.