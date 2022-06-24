Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun'

KÜTAHYA'da deprem anında doğru hareket etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla il genelinde senaryo gereği sirenler çalınarak 'çök- kapan- tutun' hareketiyle deprem tatbikatı düzenlendi. Siren sesini duyanlar, bulundukları yerlerde 'çök- kapan- tutun' hareketini yaparak tatbikat gereği depremden korundu. Kütahya Valisi Ali Çelik, farkındalık çalışmasına destek olanlara teşekkür ederek, "Deprem esnasında yapılabilecek en güvenli hareket yüzümüzü camlardan koruyacak şekilde, güçlü bir nesnenin yanında 'çök- kapan- tutun' hareketiyle vücudumuzu koruma altına almak" dedi.

Kütahya Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, deprem anında doğru davranışların bilinmesi ve yaygınlaşması amacıyla il genelinde seferberlik ilan etti. Senaryo gereği saatler 21.00'ı gösterdiğinde tüm şehrin hoparlörlerinden tatbikat gereği deprem olduğunu belirten sirenler çalındı. Valilik vatandaşlardan deprem anında olduğu gibi 'çök- kapan- tutun' hareketi yaparak deprem sarsıntılarının geçmesini beklemelerini istedi. Bunun için hazırlanan fotoğraflı bilgilendirme afişleri de sosyal medyadan paylaşıldı. Siren sesini duyanlar, bulundukları yerlerde 'çök- kapan- tutun' hareketi yaparken bu anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra da çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından Kütahya Valiliği etiketiyle paylaştı. Tatbikat anında çekilen fotoğraflarını, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalığa destek olanlar arasından yapılan çekilişle 4 kişiye bisiklet, 4 kişiye tablet ve 10 kişiye afet ve acil durum çantası hediye edilecek. İsimlerin, 27 Haziran Pazartesi günü Kütahya Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.

Kütahya'da son 1 yıl içerisinde 2 deprem meydana geldi. Geçen yıl ağustos ayında merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem 5 büyüklüğünde kaydedilirken, geçen mayıs ayında ise Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Her iki depremde de yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar ise oluştu.