Kütahya'da demiryolu hattından topraklama cihazı çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da demiryolu hattından topraklama cihazı çalan 3 zanlı tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da demiryolu hattından topraklama cihazı çalan 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, demiryolu hattından topraklama cihazı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, demiryolu hattından topraklama cihazı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe yakınlarındaki demiryolu hattındaki topraklama cihazlarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel ekip oluşturdu.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlıkta kullanılan aracı tespit eden ekipler, zanlıların F.K. (37), M.Ç. (24) ve F.K. (21) olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların, çaldıkları topraklama cihazlarını bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Haberler

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