Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
AA - Güncel
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, definecilerin açtığı yaklaşık 20 metrelik çukura düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, definecilerin açtığı yaklaşık 20 metrelik çukura düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Nadarçam mevkisindeki ormanlık alanda bir çukurda köpek havlamasını duyanlar, belediyeye bilgi verdi.
İhbar üzerine Simav Belediyesi itfaiye ekipleri, defineciler tarafından kazıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 metre derinlikteki çukura bir av köpeğinin düştüğünü belirledi.
Halatla çukura inen ekipler, köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek, itfaiye ekiplerinin arayışından habersiz başka yerde köpeğini arayan sahibi bulunarak kendisine teslim edildi.
AA / Güncel