Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Çöplük Yangını Evleri Sıçradı

Kütahya'da Çöplük Yangını Evleri Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 10'dan fazla evi tehdit etti. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan yangın, evlere sıçradı. 10'dan fazla evin yandığı yangına, helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, evlere sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar tahliye edilirken, sokakların dar olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter, 15 itfaiye aracı ve 80 personelle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre; 10'dan fazla ev yandı, saman ve ahırlar da zarar gördü. Alevlere helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 7 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki 8 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 8 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Çukurova, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.