Kütahya'da Çöplük Yangını 3,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çıkan çöplük yangını, evlere de sıçrayarak 10 evi ve 2 samanlığı kullanılamaz hale getirdi. Yangın, 3,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
YANGIN 3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan ve evlere de sıçrayan yangın, 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 10 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. 400 haneli, 460 nüfuslu köyde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya),