Kütahya'da Çöplük Yangını 3,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

YANGIN 3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan ve evlere de sıçrayan yangın, 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 10 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. 400 haneli, 460 nüfuslu köyde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya),