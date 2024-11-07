Kütahya'da Çöplük Yangını: 10 Ev Ziyan Oldu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak 10 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan ve evlere de sıçrayan yangın, 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 10 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. 400 haneli, 460 nüfuslu köyde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),