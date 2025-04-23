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Kütahya'da Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

Kütahya'da Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Yürüdü
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Kütahya'da çocuklar, Gazze'deki akranlarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi ve duygu dolu bir etkinlik düzenledi.

Kütahya'da çocuklar, Gazze'deki akranlarına destek olmak için yürüdü.

Kütahya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde başlatılan yürüyüş için çocuklar, aileleri ile Kütahya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıdaki çocuk ve aileleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sonrası çocuklar adına Muhammed Kerem Ceyhun ile Ahmet Burak Ceyhun kardeşler açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından çocuklar kendileri için düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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