Kütahya'da Çini ve Seramik Kursuna Yoğun İlgi

Kütahya'da çini ve seramik kursuna yoğun ilgi

KÜTAHYA - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından açılan 'Çini-Seramik Çark Torna' kursu, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ali Kaya'nın eğitmenliğinde düzenlenen kurs, 10 ay boyunca haftada bir gün gerçekleşiyor.

Kurs hakkında bilgi veren Ali Kaya, kursun yoğun bir talep üzerine açıldığını belirterek şunları söyledi: "Halkımızdan uzun süredir böyle bir kurs talebi vardı. Müdürümüz Elif Telli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduk ve onay alarak kursumuzu açtık. Başvurular oldukça yoğundu; 60 kişi kursa katılmak istedi ancak atölyemizin kapasitesi nedeniyle katılımcı sayısını 16 kişiyle sınırlamak zorunda kaldık. Başvuru yapan diğer kişiler için yeni kurslar düzenlemeyi planlıyoruz."

Kaya, kursiyerlerin eğitim sonunda sertifika alarak kendi atölyelerini kurabileceklerini ve Türk el sanatlarına katkı sağlayabileceklerini vurguladı: "Bu kursla çini ve seramik torna sanatını detaylı şekilde öğretiyoruz. Katılımcılar, vazo, kase, tabak, sürahi gibi ürünler tasarlayıp üretebilecekler. Ayrıca bu sanatı yeni nesillere aktararak unutulmamasını sağlayacaklar. Çini ve seramik, Türk kültürünün önemli bir parçası ve bu mirasın yaşatılması bizler için gurur kaynağı."

"Hedefimiz çini-seramik sanatını gelecek nesillere taşımak"

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ise kursların önemine dikkat çekerek, "Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Çini-seramik sanatına yönelik çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçımız Ali Kaya'nın katkılarıyla bu kursu hayata geçirdik. Sonuçlar oldukça memnuniyet verici. Özellikle gençlerin bu sanata ilgisi bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Kursa katılan kursiyerler ise, eğitimin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Kursu başarıyla tamamlayarak meslek sahibi olmayı hedeflediklerini ifade eden katılımcılar, çini ve seramik sanatına katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Kütahya'nın kültürel mirasına büyük katkı sağlayan bu kurs, hem sanatı yaşatmayı hem de yeni ustalar yetiştirmeyi amaçlıyor.