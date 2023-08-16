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Kütahya'da çıkan yangında 500 dekar ekili alan zarar gördü

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Osmaniye köyünde çıkan yangında yaklaşık 500 dekar ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Osmaniye köyünde çıkan yangında yaklaşık 500 dekar ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesi Osmaniye köyündeki ekili arazide elektik direğinden çktığı sanılan yangın, Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için köylüler yanan alanın etrafını traktör pulluklarıyla sürdüler. Yangından yaklaşık 500 dekar ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Altıntaş Kütahya Güncel Haberler

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