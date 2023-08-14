Kütahya'da Çıkan Yangında 5 Bin Balya Saman Kül Oldu

Kütahya'nın merkeze bağlı Doğalar köyünde bir firmaya ait tesiste çıkan yangında 5 bin balya saman kül oldu. Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alabildi.

Kütahya'nın merkeze bağlı Doğalar köyünde çıkan yangında bir firmaya ait tesiste 5 bin balya saman kül oldu.

Alınan bilgiye göre, bir firmaya ait tesiste saman balyalarının tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Altıntaş itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden de takviye ekip istendi. Yangınla 9 saat mücadele eden ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Yangında tesiste bulunan yaklaşık 5 bin balya saman kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA