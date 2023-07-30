Kütahya'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Başköy köyünde Hasan Erol'a ait evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Yangına, orman işletme arazözleri, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.