Kütahya'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Başköy köyünde Hasan Erol'a ait evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Yangına, orman işletme arazözleri, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Başköy köyünde Hasan Erol'a ait evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Köyde düğün salonundan çıkanların dumanları görmesi ile yangın yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Yangına, orman işletme arazözleri, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA