Kütahya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında çıkan yangın, 9 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangına 24 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 dozer, 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, iş makineleri ve 700 personel müdahale etti. Yangına havadan da bir helikopterle müdahale edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında çıkan yangını 9 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında çıkan yangını 9 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 24 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, çok sayıda iş makinaları ve 5 yer ekibi olmak üzere 700 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Yangına havadan da bir helikopterle müdahale edildiği belirtildi. - KÜTAHYA