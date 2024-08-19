Kütahya'da çıkan yangın ev, samanlık ve 4 ağıla sıçradı
Kütahya'nın İncik köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yakındaki eve, samanlığa ve 4 ağıla sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kütahya'da bahçede başlayıp bir ev, samanlık ve 4 ağıla sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İncik köyünde bahçede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki eve, samanlığa ve 4 ağıla sıçradı.
Ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 hektarlık bahçelik alan, bir ev, samanlık ve 4 ağıl hasar gördü.