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Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın havadan helikopterle de destek sağlanarak söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yörgüç köyü yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve görevlilerin yanı sıra Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede söndürme çalışması yaptı.

Havadan helikopterle de destek sağlanan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Simav ilçesine bağlı Demirciköy yakınlarında çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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