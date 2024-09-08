Kütahya'da çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü mevkisinde çıkan orman yangınına 170 personel, 68 araç, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Bursa, Balıkesir, Kütahya sınırındaki yangın bölgesine, 3 ilin Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli arazözler ve personel müdahale ederken, yangın nedeniyle Kütahya- Balıkesir tren hattı da geçici süreyle kapatıldı. Yangın karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,