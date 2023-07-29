Kütahya'da çıkan arazi yangını kısa sürede söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Derbent köyü yakınlarında çıkan arazi yangını, kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Derbent köyü yakınlarında bulunan arazide yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, kendi imkanları ile özel idarenin köylere vermiş olduğu su tankeri ile ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yangının elektrik direğinde akıma kapılan kuş nedeni ile çıktığı tahmin ediliyor. - KÜTAHYA