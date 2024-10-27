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Kütahya'da Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimlerinde Sandık Başında

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Kütahya'da, Bulgaristan genel seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor. 80 seçmenin bulunduğu Sevin Akdoğan İlkokulu'nda kurulan sandıkta, çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine katılıyor.

Kütahya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

KÜTAHYA - Bulgaristan genel seçimleri için Kütahya'da kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri devam ediyor.

80 seçmenin bulunduğu Kütahya'da 100. Yıl Mahallesi'ndeki Sevin Akdoğan İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Son 3 yılda 7. defa parlamento seçimleri için sadık başına gidildiğini belirten çifte vatandaşların Kütahya sorumlusu İsmail Molla, "Bilindiği gibi, bugün Bulgaristan parlamento seçimleri gerçekleşiyor. Kütahya'da oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00 itibariyle başladı. Tüm çifte vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu sene bir sınıfta oy kullanılan sadığımız var, Tüm çifte vatandaşlarımızı, vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye ve oylarını kullanmaya Kütahya Sevin Akdoğan İlkokulu'na bekliyoruz. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Oy kollanma işlemi saat 20.00'de bitecek" dedi.

Molla, Kütahya'da 80 seçmenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kütahya'da Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimlerinde Sandık Başında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Güncel

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