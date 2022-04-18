Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 Şubat'ta Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.K'nin (38) saklandığı evi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçtığı cezaevine gönderildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı, Kütahya, JASAT, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title