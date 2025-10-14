Haberler

Kütahya'da Çatı Katı Yangını: Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın sonrası ev sahibi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından çatı katı kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA'da 2 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp gelen ev sahibi fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Sultanbağı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürüldü.

Olayı haber alıp gelen ev sahibi fenalaşınca, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
