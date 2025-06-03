Kütahya'da Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Kütahya'da Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
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Kütahya'da 3. kattaki evinin camlarını silen 42 yaşındaki N.K., dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜTAHYA'da 3'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip, bina girişindeki beton zemine düşen N.K. (42), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mescid-i Aksa Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Üçüncü katındaki dairede oturan N.K., cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden girişindeki beton kilit parke taşlarının üzerine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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