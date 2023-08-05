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Kütahya'da Çalıntı Otomobil Sahte Plaka İle Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince üzerinde sahte plaka bulunan çalıntı otomobil ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Börekçiler Mahallesinde yapılan çalışmalarda H.G.S.(40) isimli şahsın idaresindeki aracın ön cam üzerinde takılı olan plakadan yapılan sorgulama sonucu 1976 Model sarı renk araca ait çıktı. Aracın şaseden yapılan sorgulamasında ise, 1994 Model yeşil renk araca ait olduğu anlaşıldı. Otomobilin Bursa Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından 27 Temmuz 2023 tarihli araç, plaka, şase ve motor bloğunun çalıntı kaydı olduğu tespit edildi. Otomobil otoparka çektirilirken, şahıs gerekli adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince üzerinde sahte plaka bulunan çalıntı otomobil ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Börekçiler Mahallesinde yapılan çalışmalarda H.G.S.(40) isimli şahsın idaresindeki aracın ön cam üzerinde takılı olan plakadan yapılan sorgulama sonucu 1976 Model sarı renk araca ait çıktı. Aracın şaseden yapılan sorgulamasında ise, 1994 Model yeşil renk araca ait olduğu anlaşıldı.

Otomobilin Bursa Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından 27 Temmuz 2023 tarihli araç, plaka, şase ve motor bloğunun çalıntı kaydı olduğu tespit edildi.

Otomobil otoparka çektirilirken, şahıs gerekli adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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