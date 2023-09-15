Kütahya'da Çalınan Araç ve Sürücü Bursa'da Uyuşturucu ile Yakalandı

Kütahya'da çalınan araç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ile birlikte ele geçirildi. Şüpheli şahıs Bursa'da başka bir kişiye aracı vermiş, ardından uyuşturucuyla yakalanmıştır.

Kütahya'da çalınan araç ve sürücü Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ile birlikte ele geçirildi.

30 Temmuz 2023 tarihinde Kütahya il merkezi Meydan Mahallesinde park halinde bulunan müşteki M.K. (78 ) isimli şahsa ait otonun çalınması olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi olan B.C.'nin (30 ) aracı Bursa da bir başka şahsa verdiği tespit edildi. Şüpheli Ş.Ö. ( 37) isimli şahıs, çalınan 26 RS 763 plakalı araç ile birlikte Bursa'nın Nilüfer ilçesinde uyuşturucuyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.Ö. hakkında Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğünde yasal işlem başlatılırken, konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - KÜTAHYA