Kütahya'da Çalınan Araç Afyonkarahisar'da Bulundu

Kütahya'da park halindeyken çalınan araç, Afyonkarahisar'da terk edilmiş halde bulundu. Kimliği tespit edilen şüpheli şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

9 Kasım 2023 tarihinde Kütahya Alipaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan ve kontak anahtarı üzerinde olan müşteki F.K. isimli şahsa ait aracın, çalınması olayıyla ilgili olarak polis ekiplerince Kütahya ve çevre illere ait PTS kameralarına ait geçiş görüntüleri incelendi. Yapılan detaylı incelemesi neticesinde aracın çalındıktan sonra Afyonkarahisar'a götürüldüğü, aracı kullanan şüphelinin ise H.K. (35) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Afyonkarahisar'a gönderilen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çalınan araç terk edilmiş halde bulunarak yediemin otoparkına çektirildi. Olayın faili şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA