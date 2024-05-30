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Kütahya'da Büyücülük Yoluyla Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kütahya'da dini duyguları istismar ederek büyücülük yapan 4 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda büyü malzemeleri ele geçirildi.

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık, Ahlak, Cinayet ve Hırsızlık büro amirlikleri ekipleri, insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Adreslerdeki aramalarda 200 muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler, Arapça yazılı ve çeşitli sembollerin yer aldığı bez parçaları, çeşitli otlar, alacak verecek miktarları yazılan ajandalar, büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö'nün (66) emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri ve çok sayıda kişiyi dolandırıdıkları ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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