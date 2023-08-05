Kütahya'da Buğday Tohumu Hasadı Devam Ediyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tahsis edilen arazide buğday tohumu hasadının devam ettiği bildirildi. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çavdarhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi personelleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen hasadın okula ve öğrencilere hayırlı olması temenni edildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tahsis edilen arazide buğday tohumu hasadının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Çavdarhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi personelleri ve öğrencileri ile İl Müdürlüğümüzün tahsis ettiği buğday tohumu hasadı devam etmektedir. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KÜTAHYA