Kütahya'da Bölge Uygulamasında 360 kişi ve 75 araç kontrol edildi

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği Bölge Uygulamasında toplam 360 şahıs, 75 aracın ve 25 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 5 adet kesici alet, 1 adet muşta ve 1 adet elektrikli el feneri ele geçirildi. İdari işlem tesis edilen 7 kişi bulunuyor.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği Bölge Uygulamasına toplam 360 şahıs, 75 aracın ve 25 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre,19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 amir, 7 resmi ekip ( 15 personel) ve 8 ÇMB personeli ile il merkezinde Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge Uygulamasında, toplam 360 şahıs, 75 aracın ve 25 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 5 adet kesici alet, 1 adet muşta ve 1 adet elektrikli el feneri ele geçirildi. 2 şahsa Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulandı.1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 7 şahsa idari işlem tesis edildi. - KÜTAHYA