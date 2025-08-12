Kütahya'da Boğulma Olayı: 26 Yaşındaki Genç Su Birikintisinde Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Boğulma Olayı: 26 Yaşındaki Genç Su Birikintisinde Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Ilıca Soğukçeşme köyünde yüzmek için su birikintisine giren 26 yaşındaki Fahrettin Çelen, boğularak hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından çıkartılan Çelen'in cesedi hastaneye götürüldü.

Kütahya'da, yüzmek için su birikintisine giren 26 yaşındaki kişi, boğuldu.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Ilıca Soğukçeşme köyü yakınlarındaki Şelale mevkisinde bulunan su birikintisine yüzmek için giren Fahrettin Çelen'in, suyun yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

AFAD'a bağlı dalgıç ekibi tarafından suda yapılan aramada, yaklaşık 2,5 metre derinlikten çıkarılan Çelen'in cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
