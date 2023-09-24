Kütahya'da Bisiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü Remzi Güç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol Kavşağı'nda otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Güç (49), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dörtyol Kavşağı'nda, 6 Eylül'de Nadir E. yönetimindeki otomobil, Remzi Güç'ün kullandığı bisikletle çarpışmıştı.

Kazada, bisikletin sürücüsü ağır yaralanmıştı.