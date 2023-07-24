Kütahya'da Biçerdöver Yangını: 70 Dekar Ekili Alan Zarar Gördü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangında yaklaşık 70 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü tarafından kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyünde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangında yaklaşık 70 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyü Üçhöyük Kırı mevkiindeki hububat ekili alanda ürünün boylu olması ve biçerdövere dolanması sonucu biçerdöverden sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangın Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arzözünün müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında 14 kişiye ait yaklaşık 70 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Çayırbaşı köyü Muhtarı Murat Karapınar, yangın esnasında çevre köylerden gelen ve traktörlerine taktıkları pulluklarla yanan alanın etrafını sürerek yangının daha da büyümesini önleyen köylülere teşekkür etti. - KÜTAHYA