Kütahya'da Biçerdöver Kıvılcımı Yangına Neden Oldu

Kütahya'da Biçerdöver Kıvılcımı Yangına Neden Oldu
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasındaki yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü ancak 2,5 dekar ekili buğday zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasında yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1,5 saatte söndürülürken; 2,5 dekar ekili buğday küle döndü.

Hisarcık ilçesi Bağlaryanı mevkisinde hasat sırasında biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasında yangına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiyesi, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 2,5 dekar ekili buğday küle döndü. Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş yangın hakkında bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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