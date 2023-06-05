Kütahya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya'da Mustafa Y. ile Hüseyin D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Hüseyin D. bacağından yaralanırken, kaçan şüpheli Mustafa Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KÜTAHYA'da Mustafa Y., tartıştığı arkadaşı Hüseyin D.'yi aralarında çıkan arbedede bacağından bıçaklayıp yaraladı. İkilinin bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Basma sokakta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen Hüseyin D., sokakta karşılaştığı Mustafa Y. ile tartıştı. Aralarında çıkan arbede Mustafa Y., Hüseyin D.'yi bacağından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İkilinin bıçaklı kavgası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli Mustafa Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.